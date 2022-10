Affaire de Fatiha la youtubeuse: son avocat fait de nouvelles révélations

Me Bouchaib Soufi, avocat de la youtubeuse Fatiha, interpellée suite à sa dernière vidéo de son « Routini al yawmi » (Ma routine quotidienne), s’apprête a présenter une demande à la direction de l’hôpital psychiatrique Ar-razi, de Salé, lui permettant de prendre connaissance du dossier médical de sa cliente.

Dans une déclaration à Le Site info, l’avocat a affirmé que sa cliente suivait des séances thérapeutiques à l’établissement hospitalier précité et qu’il adressera une demande à la direction de celui-ci, lundi prochain, afin de pouvoir avoir accès au dossier médical de la youtoubeuse, dénommée Fatiha.

L’objectif de cette demande, a précisé Me Soufi, est de se rendre compte de l’état de santé mental et psychique de sa cliente et de déterminer si elle était, ou pas, en pleine possession de ses facultés mentales au moment où elle a filmé la vidéo dont la diffusion a causé son interpellation.

A noter que le Tribunal de première instance de la ville de Témara a ordonné le report du procès de Fatiha de « Routini al yawmi, auteure de la vidéo de l’intérieur des WC », au mercredi 26 octobre courant.

M.R.