Affaire de Fatiha la youtubeuse: ce qu’a décidé le parquet général

Les choses se compliquent pour la youtubeuse ʺRoutini lyawmiʺ, Fatiha, suite au partage d’une vidéo ʺchocʺ. La créatrice de contenu sur YouTube a été placée en détention provisoire en compagnie de son mari.

D’après une source bien informée à Le Site Info, le Parquet général a ordonné de placer la youtubeuse et son conjoint en détention provisoire, en attendant leur première audience prévue ce 12 octobre.

Le mari de Fatiha nous avait précédemment déclaré que ce qu’a fait son épouse ne porte préjudice à personne, et que sa femme ʺn’a commis aucun crime pour qu’elle soit ainsi sévèrement critiquée par les Marocains et les artistesʺ.

Cela dit, si certains saluent l’action des autorités, d’autres sont d’un autre avis. Pour eux, Fatiha n’est pas la seule à partager ce genre de contenu, et qu’il y a pire sur la Toile. En parcourant les commentaires sur les réseaux sociaux, l’on peut lire : ʺOn s’en prend toujours aux pauvresʺ, ʺD’autres partagent limite du contenu appelant à la débaucheʺ, ʺBientôt, on commencera à arrêter les gens pour tout et n’importe quoiʺ, ʺOù est la liberté d’expression ? ʺ.

