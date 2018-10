Affaire Chaou: le gouvernement réagit à la décision des Pays-Bas

Egalement accusé de constitution d’une bande criminelle et tentative d’homicide volontaire, l’ex-député installé aux Pays Bas a fait l’objet de deux mandats d’arrêts internationaux via Interpol.

C’est ce qu’a annoncé ce jeudi 4 octobre le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi lors d’un point de presse tenu au terme de la réunion du Conseil de gouvernement. Il a assuré que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Nasser Bourita a relancé son homologue néerlandais Stef Blok à ce sujet, dénonçant le fait que certains propos hostiles contre le Maroc ont été tenus et qui sont, selon lui, totalement inacceptables.