Affaire Chafai: le beau geste des habitants de Tiznit

Le chirurgien pédiatre Mehdi Chafai, poursuivi par le directeur du centre hospitalier à Tiznit pour injures et diffamations, a écopé d’une amende de 30.000 dirhams. Aussitôt le verdict annoncé, des militants locaux ont lancé une campagne pour rassembler cette somme, en signe de soutien au médecin dont l’histoire a créé un tollé sur la Toile.

«S’ils veulent de l’argent, on leur en donnera. A condition qu’ils laissent Mehdi Chafai travailler dans des conditions saines, loin de tout abus et corruption», ont expliqué les initiateurs de cette campagne à Hespress. Et d’ajouter qu’ils ont reçu de l’argent de Casablanca, Rabat, Marrakech, Béni Mellal, entre autres, «parce que tout le monde est conscient que le pédiatre est innocent de toutes les accusations portées contre lui”.

«Cette campagne est un message au ministère de la Santé pour nous expliquer les raisons de ce procès loin d’être équitable auquel ce médecin a eu droit. Lui qui a sauvé des centaines d’enfants de Tiznit, la ville qui connaît un manque flagrant en matière d’établissements médicaux», ont-ils martelé.

En parallèle, ils ont promis que les habitants de la ville continueront à soutenir le jeune médecin jusqu’à ce que justice soit faite, soulignant qu’il a besoin de reconnaissance au lieu de passer des heures au tribunal pour des accusations injustes. «La justice est en train de punir ces familles démunies qui ont retrouvé espoir avec Dr. Chafai. Il a toujours défendu leur droit d’accès aux soins, ce qui n’était pas au goût des responsables», ont ajouté les militants.

N.M.