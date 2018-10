Affaire Bouknadel: les détails de la première audience

Le Tribunal de Salé a entamé ce mardi le procès du conducteur du train de Bouknadel.

Le Tribunal de première instance de Salé a décidé de reporter au 13 novembre prochain l’examen du dossier du conducteur du train de Bouknadel. Ceci pour permettre aux avocats de préparer leur défense.

Selon des sources de Le Site Info, la décision du tribunal fait suite à une requête de la défense, qui a aussi demandé la convocation des ministres concernés par le drame et certains responsables de l’ONCF. Les avocats ont également demandé une mise en liberté provisoire de leur client.

Ce mardi, un rassemblement a eu lieu devant le Tribunal de première instance de Salé en solidarité avec le conducteur du train de Bouknadel, afin d’exiger sa libération “en attendant la révélation de la vérité”. Poursuivi pour homicide et blessures involontaires, à la suite de la tragédie ayant entraîné la mort de 7 personnes et en blessant 125 autres, il comparaissait ce mardi au Palais de justice de Salé.

“L’épouse et les enfants du conducteur se sont rendus dans la salle d’audience et ont participé à l’élan de solidarité, auquel volontaires, amis et citoyens ont participé. La foule présente a exigé qu’il soit jugé en état de liberté pour que vérité soit faite et a appelé à traduire en justice les “vrais” responsables de cette tragédie”, a indiqué une proche du conducteur à Le Site Info.