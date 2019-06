Affaire Bouachrine: un avocat fustige Ramid et le PJD

Me Abdelfattah Zahrach tire à boulets rouges sur le parti islamiste et sur Mustapha Ramid, ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme.

L’avocat, membre de la défense des présumées victimes de Taoufik Bouachrine, directeur de publication du quotidien Akhbar Al Yaoum, n’y est pas allé de main morte, lors de la conférence de presse, organisée ce mardi matin à Casablanca.

Ainsi, Me Zahrach a accusé Mustapha Ramid d’avoir profité d’une autre conférence de presse pour faire passer des messages concernant la correspondance du Groupe de travail sur la détention arbitraire affilié à l’ONU.

Il a également demandé au ministre PJDiste chargé des droits de l’Homme de démissionner de ses fonctions pour remettre sa toge d’avocat et plaider la cause de Bouachrine. Il n’a pas hésité non plus à dire de Ramid qu’il tient “un double discours”.

Me Abdellatif Zahrach a aussi soutenu que le Parti de la Justice et du Développement (PJD) défend Taoufik Bouachrine. Il renchérit que c’est une chose connue de tous, au point où le chef du groupe parlementaire du parti de la Lampe avait posé une question écrite sur l’affaire, sous l’Hémicycle.

Et de conclure que le gouvernement se comporte avec les victimes de Bouachrine en privilégiant le procédé de” la sourde oreille”.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)