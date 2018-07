Affaire Amine Harit: fin des poursuites judiciaires ?

Le joueur a été libéré sous caution et payé 10.000 dirhams. Il a également récupéré son passeport et son permis de conduire et a le droit de quitter le territoire national.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK