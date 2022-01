Affaire Adnane: La condamnation à la peine capitale de l’assassin confirmée

La Cour de cassation a prononcé son verdict, mardi dernier à Rabat, concernant l’assassinat de l’enfant Adnane Bouchouf, à Tanger. L’ auteur de ces actes de séquestration, de viol et de meurtre a écopé de la peine capitale.

Il s’agit de la même peine déjà prononcée par la Cour d’appel de Tanger à l’encontre du mis en cause principal de cette terrible affaire. Alors que trois de ses complices, ses colocataires, ont écopé chacun de 4 mois d’emprisonnement ferme pour non dénonciation d’ un crime dont ils étaient au courant.

Le tribunal avait poursuivi le principal mis en cause pour de lourds chefs d’accusation qui pesaient sur lui, dont l’enlèvement, la demande de rançon, le meurtre avec préméditation et la profanation du cadavre de la jeune victime.

Pour rappel, ce dossier remonte à 2020 et a fait un grand bruit, au Maroc et ailleurs, après la disparition mystérieuse du jeune Adnane Bouchouf, 11 ans, et la découverte, par la suite, de son corps sans vie dans une rue de la ville de Tanger.

M.R.