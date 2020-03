Affaire Abou Naim: ce qu’a décidé la justice

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Ain Sbaâ a décidé vendredi de poursuivre Abou Naim en état d’arrestation pour incitation à la haine et menaces de commettre des actes susceptibles d’atteindre gravement à l’ordre public.

Selon une source de Le Site info, le cheikh salafiste a été placé à la prison locale d’Oukacha.

Rappelons qu’Abou Naim est apparu sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée dans laquelle il tient des propos comportant une incitation à la haine et à la violence ainsi que des éléments fondateurs à des actes criminels menaçant gravement l’ordre public, tout en dénigrant et ridiculisant les efforts des autorités publiques pour faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le bureau national de lutte contre le terrorisme et le crime organisé relevant de la brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour dévoiler les motivations derrière la publication de cette vidéo provocatrice, laquelle comprend des éléments excommuniant l’Etat et ses institutions, et déterminer tous les actes criminels imputés à l’intéressé

