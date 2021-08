Aéroports: l’ONDA insiste sur l’obligation du port de masque

L’Office national des aéroports (ONDA) a recommandé le port obligatoire des masques de protection au sein de la majorité des aéroports du Royaume, en vue de lutter contre la propagation de la covid-19.

Via sa page officielle Facebook, l’ONDA a ainsi rappelé que le port du masque fait désormais partie des principales mesures restrictives en vigueur dans les aéroports. De même qu’il est rappelé aux voyageurs et à leurs accompagnateurs de veiller au lavage régulier des mains et à l’utilisation du gel hydroalcoolique, à l’accès et à l’intérieur des aéroports, ajoute l’ONDA.

A propos de cette dernière mesure, la publication de l’ONDA souligne que des distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact sont mis à la disposition des voyageurs et de leurs accompagnateurs dans les aéroports marocains.

L.A.