Aéroports du Maroc: le nombre de tests PCR effectués depuis la réouverture des frontières

Le nombre de tests PCR effectués dans les aéroports du Maroc depuis la réouverture des frontières, le 7 février, a dépassé les 47.457 tests, selon le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Le ministère précise que ses services déployés dans les aéroports du Royaume ont effectué, le 8 janvier, un total de 13.492 tests PCR. Le nombre s’est élevé à 14.802 tests le jour suivant, puis 18.457 le 11 janvier.

Pour rappel, Mohamed Moussif, médecin chef de l’aéroport Mohammed V, avait indiqué, dans une déclaration à la presse, que le contrôle sanitaire aux frontières s’est adapté, conformément à la législation en vigueur et aux recommandations du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en fonction de la situation épidémiologique internationale et nationale.

Au niveau national, le ministère de la Santé a décidé que le contrôle se fait en deux étapes, la première juste après l’atterrissage de l’avion avec un contrôle de documents minimisant le temps d’attente et consistant en le contrôle du PCR et du pass vaccinal, a-t-il expliqué.

Les passagers sont ensuite invités à passer par la zone de test pour subir un test rapide et partir sans attendre, a-t-il ajouté, notant que dès que le test s’avère positif, le passager en est informé et tenu de se confiner, a-t-il ajouté.

