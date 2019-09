Aéroport Rabat-Salé: l’épouse d’un responsable au cœur d’un scandale (VIDEO)

Il y en a qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter. Sorties aussi, car chez nous, hélas, les représentes de la gent féminine sont promptes à répondre présent concernant ce nombrilisme pathologique. Aussi, épouses,-ou filles, sœurs, cousines, nièces, voire domestiques-, de ministres, d’ambassadeurs, de commis de l’Etat, entre autres “personnalités influentes”, se croient-elles plus Marocaines que le commun des mortels et se croient, partout, en terrain conquis .

Mohamed Tijini vient de relater un cas entre mille de ces comportements hautains, indécents et égocentriques de certaines qui se croient au dessus du lot, au-dessus des lois et des usages. Juste parce que pour seul mérite, elles sont “les douces moitiés d’untel ou d’untel personnage influent de l’Etat”.

Cela se passe à l’aéroport Rabat-Salé, dans le salon VIP réservé aux “convives de marque” et dont l’accès est payant (300 DH) si on n’a pas la carte exigée de la compagnie aérienne agréée, explique le journaliste qui s’y trouvait aussi, en attendant son vol, comme les autres passagers.

Une dame est alors entrée, raconte Tijini sur une vidéo publiée sur le site Achkayn. «Le responsable du salon se dirige ainsi à sa direction et lui demande, poliment, la carte d’accès au salon VIP. Elle lui tend une carte de la RAM. Le responsable s’excuse et lui explique qu’elle n’est plus valable puisque le salon ne relève plus de cette compagnie aérienne mais d’une nouvelle société indépendante. La dame hausse le ton et lui indique que la carte qu’elle lui a présentée, appelée «ambassadeur», est la meilleure de toutes. Face à la réticence du responsable, timide et toujours poli, la concernée, en colère, lui a lancé : «Je veux aller aux toilettes ! Veux-tu que j’aille à celles fréquentées par tout le monde ?». Tout le monde, pour elle, ce sont les passagers marocains lambda attendant leurs vols à l’extérieur du salon VIP», déplore le journaliste.

Ne savant à quel saint se vouer ni comment se comporter, le responsable a encore tenté tant bien que mal d’expliquer à la dame qu’elle ne pouvait pas accéder au salon VIP tant qu’elle n’a pas ladite carte. Et c’est là qu’elle lui dit : «Tu ne me connais pas ? je suis la femme de «Flane» !». «Je connais ce «Flane» et je peux vous dire que c’est un haut responsable qui occupe actuellement un poste très sensible. En apprenant qu’elle est l’épouse de «Flane», le responsable n’a eu d’autres choix que de lui dire : «Faites ce que vous voulez madame»», a ajouté Tijini.

Ce dernier a regretté le fait qu’on soit en 2019 et que certaines personnes estiment que tout leur appartient. Cette dame pouvait, selon lui, payer la somme de 300 dirhams pour accéder au salon VIP et ainsi éviter ce scandale. «Je connais son mari. Il a toujours été modeste et accessible malgré le poste de responsabilité qu’il occupe», a souligné le journaliste.

L.A. et N.M.