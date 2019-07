Aéroport Mohammed V: enfin une bonne nouvelle pour les passagers

Bonne nouvelle pour les passagers qui se rendent où atterrissent à l’aéroport Mohammed V de Casablanca: après la grève des bagagistes qui perturbe le trafic depuis un certain temps, un accord a enfin été trouvé entre les différents acteurs de cette affaire.

RAM Handling, GPI, l’Office Nationale des Aéroports (ONDA) et l’Union marocaine du travail (UMT) ont en effet donné leur aval, lors d’une réunion, pour une augmentation de 15% des salaires des employés de GPI. Rappelons que plusieurs compagnies aériennes, dont la Royal Air Maroc, sous-traitent à cette entreprise (GPI) le chargement et le déchargement des bagages en soute au niveau de l’aéroport Mohammed V. Par conséquent, leurs vols étaient très affectés par cette situation. Selon une source de RAM Handling, un appel d’offre a été lancé pour définir qui succédera à GPI puisque son contrat arrive bientôt à terme.

RAM Handling assure toute la gestion des bagages pour plusieurs compagnies aériennes, dont Air France et Turkish Airlines. Cela fait environ deux ans que le sous-traitant GPI gère directement les bagagistes. Notons que c’est RAM Handling qui va assurer le transfert des employés d’une société à une autre, quelque soit leur employeur. Les employés qui ont toujours été sous contrats CDI, vont également bénéficier de billets d’avion pour El Hadj et d’autres avantages de la compagnie, assure une source à RAM Handling à Le Site info.

L’accord entre en vigueur à partir d’aujourd’hui. Les passagers peuvent donc pousser un grand ouf de soulagement. La grève qui a perturbé pendant trop longtemps les vols de l’aéroport de Casablanca est officiellement terminée.

