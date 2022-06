Aéroport Mohammed V de Casablanca: l’ONDA se mobilise

L’opération « Marhaba 2022 » a débuté, dimanche au niveau de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, dans de bonnes conditions pour accueillir les Marocains résidant à l’étranger (MRE) venus passer les vacances d’été.

L’opération Marhaba, lancée sous l’égide de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a été entamée par l’arrivée de centaines de Marocains du monde à bord de vols internationaux à l’aéroport en provenance des différentes destinations internationales.

A cette occasion, plusieurs Marocains résidant à l’étranger ont exprimé leur joie de retourner à la mère patrie pour rencontrer leurs familles et proches.

A cet égard, ils ont salué les efforts déployés par les autorités marocaines notamment la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour garantir le retour des Marocains du monde dans de bonnes conditions et fournir le soutien social et médical comme d’habitude au niveau des centres d’accueil relevant de l’opération Marhaba.

Ils ont aussi fait part de leur satisfaction des bonnes conditions dans lesquelles s’est déroulé le vol et de la qualité de l’accueil à leur arrivée à l’aéroport, saluant les efforts déployés par les autorités marocaines pour assurer le retour des MRE à la mère patrie pour passer leurs vacances.

Pour sa part, le chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Abderrahmane Saber, a souligné que l’Aéroport international Mohammed V rejoint les 23 centres d’accueil, mis en place par la Fondation dans le cadre de l’opération « Marhaba 2022 » à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, ajoutant que lors de cette année, deux nouveaux espaces ont été mis en place à Rabat au niveau de l’aéroport Rabat-Salé, et à M’diq.

Et d’ajouter que les équipes sociales relevant de la Fondation sont mobilisées au niveau de cet aéroport pour accueillir les voyageurs dans le cadre de cette opération pour être à l’écoute des demandes des Marocains du monde et leur présenter le soutien médical et social.

Selon M. Saber, les équipes sociales resteront mobilisées au niveau de l’aéroport tout au long des trois mois de cette opération. De même, les autres centres d’accueil relevant de la Fondation fourniront leurs services dans le cadre de cette opération 7j/7 jours et 24/24.

Par ailleurs, dans le cadre de l’Opération Marhaba 2022, l’Office National des Aéroports (ONDA) a indiqué avoir mis en place un dispositif adapté pour l’accueil des Marocains Résidant à l’Etranger, notant que pour accueillir les MRE, des réunions de préparation et de coordination ont été tenues entre les différents intervenants dans la chaine aéroportuaire au niveau de chaque aéroport.

Ainsi, au niveau de l’aéroport Casablanca Mohammed V, une cellule de coordination a été mise en place pour suivre l’opération, réduire les délais de traitement des passagers et renforcer les ressources humaines au niveau des postes de contrôle passeports et contrôle sanitaire.

De même, une attention particulière a également été portée au renforcement des effectifs en charge de l’accueil et de l’orientation des passagers, notamment à ceux à besoins spécifiques, à la sensibilisation et au contrôle des commerces pour qu’ils soient ouverts pendant les vols et affichent les prix de leurs produits et à l’accompagnement par l’information et la communication à travers le centre de relations clients de l’Office opérationnel 24/24 et 7j/7 sur le numéro 080 1000 224, le site internet www.onda.ma et les pages officielles sur les réseaux sociaux.