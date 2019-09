AEFE: les frais de scolarité vont baisser au Maroc

A Paris, pendant la conférence des ambassadeurs de France, le ministre a affirmé que “le niveau de participation des familles aux frais de scolarité qui avait dû être augmenté en 2017 reviendra à son niveau de 2016”.

Notons que le budget de l’AEFE avait été réduit de plus de 8%, pour le ramener à 354,5 millions d’euros en 2017. Une résolution qui avait provoqué la colère des parents d’élèves et des enseignants dans de nombreux lycées de l’AEFE dans le monde.

Emmanuel Macron avait déjà déclaré l’année que les lycées français à l’étranger représentent “la colonne vertébrale” de l’enseignement du français. “Ce réseau sera consolidé et dynamisé”, a-t-il souligné, dans l’objectif de répondre à la demande croissante d’enseignement français à l’étranger. Le président français avait évoqué la possibilité de développer les pôles régionaux de formation et d’en créer de nouveaux. Il a pris l’exemple du Mexique qui forme les nouveaux enseignants.

Le réseau des établissements scolaires d’enseignement français au Maroc est l’un des plus denses au monde. Il scolarise un peu plus de 37000 élèves, dont plus de 60 % sont marocains, dans quarante établissements couvrant les principales villes du Maroc à tous les niveaux d’enseignement.

Soufiane Laraki