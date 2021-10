Adoption du pass vaccinal au Maroc: les propriétaires des cafés s’inquiètent

Après la décision du gouvernement imposant le pass vaccinal pour accéder aux lieux publics, le président de l’association marocaine des propriétaires des cafés et restaurants, Nourredine El Harrak, a déclaré que l’application de cette décision est difficile.

Dans une déclaration à Le Site info, El Harrak a indiqué qu’il sera difficile pour les gérants des cafés d’appliquer cette décision et entrer en conflit avec les clients, soulignant que la décision est improvisée et actuellement difficile à mettre en œuvre, car il y a des personnes encore sceptiques au sujet du vaccin, et c’est donc difficile de leur interdire l’accès.

El Harrak ajoute que les professionnels du secteur refusent cette décision, car alors qu’ils attendaient d’être indemnisés pour les pertes causées par la période de fermeture, le gouvernement a pris cette décision qui les conduira à des confrontations avec les citoyens.

M.F.