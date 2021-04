ADM lance un appel aux usagers des autoroutes

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) attire l’attention de ses clients-usagers que pendant le mois sacré de ramadan, nos horaires de sommeil peuvent être bouleversés et leur rappelle que l’hypovigilance et la somnolence au volant compte parmi les 4 principales causes d’accidents mortels sur l’autoroute au Maroc. Il est donc primordial en conduisant de rester attentif aux signes de fatigue et de marquer une pause toutes les 2 heures.

ADM est dotée d’un réseau riche des aires de service autoroutières, destinées au confort et à la satisfaction de ses clients-usagers, leur offrant des installations modernes pour le repos et la détente.

ADM recommande à chaque conducteur de prendre en compte son niveau de sommeil avant d’emprunter à nouveau le réseau autoroutier. Il s’agit d’un paramètre de sécurité essentiel pour leur propre sécurité et celle de leurs accompagnants et des autres usagers de l’autoroute.

S.L.