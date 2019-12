Adil El Miloudi et son épouse interpellés à Kénitra

Le chanteur dit “populaire”, Adil El Miloudi, et son épouse, agent artistique d’Imane Dahane, ont été interpellés ce jeudi, à Kénitra, par les forces de l’ordre.

Les chefs d’accusation qui leur sont reprochés concernent “la constitution d’une bande perpétrant coups et blessures”, selon une source concordante de Le Site info.

L’interpellation de Adil El Miloudi et de sa femme, ajoute la même source, est la conséquence de plaintes déposées à leur encontre pour coups et blessures. Et une enquête a été diligentée pour élucider les tenants et aboutissants de cette nouvelle affaire où est impliquée “le chanteur populaire”.

Pour rappel, c’est le même personnage qui avait osé prétendre, sur l’antenne d’une radio privée, que “celui qui ne frappe pas sa femme n’est pas un homme”. Apparemment, si les plaintes sont avérés, El Miloudi ne frapperait pas que son épouse légitime!

Ben Brahim