Adil Bennani: Pourquoi l’Argus n’est plus au Maroc (VIDEO)

À l’occasion d’une table ronde de la 9e édition du «Cercle des Éco», concept du groupe «Horizon Press», quatre experts ont répondu à nos questions.

Adil Bennani, Président de l’AIVAM, déclare: «il y a une douzaine d’années, j’ai été personnellement voir l’Argus en France pour les inviter à venir au Maroc. Ils sont venus, se sont installés et ont lancé la cote. Il faut dire qu’il n’y a pas de cote parfaite dès le premier jour. C’est un apprentissage historique, mais on commençait à avoir quelque chose d’intéressant. Malheureusement, l’Argus a été vendu à Le Bon Coin, qui n’a pas estimé que sa présence au Maroc était stratégique. Ce savoir a donc été perdu. Aujourd’hui, les marques font leur cotation chacune dans son coin. Et ça nous mène à des erreurs qui peuvent coûter cher, parfois. Pourquoi l’Argus est parti ? Parce que des cotations de VO auprès des professionnels, il n’en faisait pas des masses… ». Plus de détails dans cette vidéo.