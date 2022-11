Adil Bennani: « Mes enfants ? Passer le permis ne les intéresse pas! »

« Je pense que l’humanité aura toujours besoin de se déplacer. Maintenant, comment elle se déplacera, c’est là où on observe des changements de fond. Nos enfants n’ont pas cette volonté que nous avions de passer le permis de conduire. Toutefois, leur volonté de se mouvoir est supérieure à la nôtre à leur âge. Mais les moyens sont différents. Les applications de mobilité ont fleuri », a-t-il déclaré.

« Les citoyens peuvent se déplacer facilement à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit. Cette facilité n’est pas accessible dans tous les pays, mais c’est en train d’arriver progressivement. À côté de cela, il y a un changement de paradigme en termes de respect de l’environnement, qui, d’une année à l’autre, se confirme », explique Adil Bennani.

Et de poursuivre: « Cela pousse les gouvernements à instaurer des réglementations qui restreignent la mobilité polluante. En tout cas, pour se déplacer, nous aurons toujours besoin d’un véhicule. La question qui se pose, c’est quel type de véhicule, quel type d’énergie et quel type de puissance ? Sur les cinq à dix prochaines années, le paysage changera autant qu’il a changé durant les 50 dernières années. C’est maintenant que les constructeurs revoient leur vision de la mobilité du futur. Cela implique une adaptation des circuits de distribution. Pour leur part, les distributeurs sont justement engagés dans cette réflexion et se préparent à cette révolution ».

