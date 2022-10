Adidas va dédier une collection aux artisans marocains

Adidas s’apprête à lancer une collection dont les royalties seront versées aux artisans marocains, un geste qui vise à réparer le récent quiproquo avec l’Algérie. L’équipementier allemand s’était inspiré de l’art du Zellige marocain pour réaliser les tenues de la sélection algérienne de football.

L’information a été confirmée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), invité par la Fondation universitaire LINKS la semaine dernière. Mohamed Mehdi Bensaïd a indiqué que son département n’a pas porté plainte contre Adidas, mais a envoyé une mise en demeure via l’avocat Me Mourad ElAjouti, afin d’avoir plus d’informations quant à l’utilisation de cet art sans accord du Maroc.

ʺLa marque a répondu à notre lettre et cela représente un geste d’excuse clair pour nos artisans. Nous leur avons demandé d’aller au-delà des excuses en créant une collection qui met en avant l’héritage marocain et dont les royalties iront aux artisans locaux. Cette proposition a été acceptée par Adidas qui a demandé un délai pour après la Coupe du monde. Nous avons fixé la date du 8 décembre pour reprendre les discussions avec la marque afin de mettre en pratique notre proposition. Le dossier est actuellement entre les mains du ministère du Tourisme et de l’artisanat pour prendre le relaisʺ, a indiqué le ministre.

A.O.