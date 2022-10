Actualisation du Code du travail: les précisions du gouvernement

Le gouvernement a assuré un « environnement de confiance » pour permettre un traitement global du Code du travail d’ici juillet 2023, a indiqué lundi le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Sekkouri, qui répondait à une question orale relative à l’actualisation du cadre juridique de l’emploi, posée par le groupe haraki à la Chambre des représentants, a fait savoir qu’il a été parvenu à un accord avec les syndicats à cet égard, soulignant que le gouvernement fait un « travail sérieux » pour atteindre cet objectif.

Il s’agit d’une question complexe qui pose des problèmes de mise en œuvre, a-t-il estimé, ajoutant que les gouvernements successifs n’ont pas réussi à la résoudre.

« Une réforme réelle, sereine et efficace du Code du travail passe d’abord par la préparation d’un cadre consensuel avec les syndicats et le patronat » qui font face à divers problèmes, notamment ceux liés au travail saisonnier dans plusieurs secteurs, dont celui agricole, aux conditions d’emploi et de fin de service, ainsi qu’aux enjeux liés au travail à distance, a poursuivi le ministre.

S.L. (avec MAP)