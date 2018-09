Activité royale: présence remarquée de Lalla Khadija (photos)

Les images du prince héritier Moulay El Hassan et de sa sœur la princesse Lalla Khadija avec le roi Mohammed VI ont été très commentées sur les réseaux sociaux au Maroc.

Le prince héritier et Lalla Khadija sont apparus, lundi 17 septembre, aux côtés du roi Mohammed VI, lors de la présentation devant le Souverain du bilan provisoire et du programme exécutif en faveur de la scolarisation, ainsi que la mise en œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.

Dans ce même sillage, le roi Mohammed VI a reçu, au palais royal de Rabat, un groupe d’étudiants. A cette occasion, le Souverain a décoré des enseignants et des cadres du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas manqué de commenter la présence de la princesse Lalla Khadija lors d’un événement officiel.

“La princesse Lalla Khadija est à coté du roi lors d’un événement important consacré à l’éducation. C’est un symbole fort envoyé par le roi Mohammed VI”, a lancé un analyste politique sur les réseaux sociaux.

Selon le ministre de l’Education nationale, “le nouveau programme, qui prend en compte les recommandations de la “Vision stratégique de la réforme 2015-2030: pour une école de l’équité, de la qualité et de la promotion”, traduit l’importance stratégique que revêt le secteur de l’éducation et de la formation en relation avec l’avenir des générations montantes, ainsi que l’intérêt particulier que porte le Souverain à la réforme de ce secteur vital et Son fort attachement à garantir les conditions adéquates de son succès”.

