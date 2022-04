Activité agricole: ce qu’il faut retenir du communiqué du ministère

Voici l’essentiel du communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, relatif à l’état d’avancement de l’installation des cultures de printemps :

– La période allant du 1er mars au 22 avril 2022 a été caractérisée par une bonne répartition régionale des pluies et un cumul pluviométrique moyen national de l’ordre de 102 mm, soit une hausse de 44% par rapport à la moyenne de 30 ans (71 mm) et de 90% par rapport à la campagne précédente à la même date (54 mm).

-Situation du cheptel et des cultures d’automne :

– Ces pluies ont permis un certain rattrapage pour les cultures d’automne, en particulier les céréales, qui ont repris dans les régions de bour favorable, c’est-à-dire la partie Nord du pays à partir de la Haute Chaouia, Casablanca, Rabat, Fès-Meknès, le Loukkos et les montagnes;

– Le cheptel est bien maintenu et se trouve dans un bon état sanitaire;

– Les pluies des mois de mars et avril ont eu un impact très positif sur la plupart des plantations arboricoles qui se trouvent au stade de floraison. Il s’agit en particulier des rosacées, des agrumes, de l’olivier et du palmier dattier.

– Avancement de l’installation des cultures de printemps :

– La superficie globale programmée pour les cultures de printemps en bour, hors maraichage, au cours de la campagne actuelle est d’environ 272.000 Ha, en hausse de 20% par rapport aux réalisations de la campagne précédente;

– Les superficies des grandes cultures de printemps (pois chiche, maïs grain, tournesol, haricot sec) ont atteint 211.000 Ha, soit 97% du programme prévisionnel, soit une hausse de 19% par rapport aux réalisations de la campagne agricole précédente. Les réalisations se présentent comme suit :

* Maïs grain : 110.380 Ha, en hausse de 16% par rapport aux réalisations de la campagne précédente (94.930 Ha);

* Pois chiche : 64.712 Ha, en hausse de 4% par rapport aux réalisations de la campagne précédente (62.490 Ha);

* Tournesol : 28.447 Ha, en hausse de 49% par rapport aux réalisations de la campagne précédente (19.110 Ha);

* Haricot sec : 8.183 Ha, en hausse de 14% par rapport à la campagne précédente (7.180 Ha).

– Concernant les cultures maraichères de printemps sous irrigation, les semis ont atteint près de 50.000 Ha, soit 62% du programme prévisionnel (80.000 Ha);

– Les taux de réalisation pour les principales espèces sont de 50% pour la pomme de terre, 68% pour l’oignon, 39% pour les carottes et navets, 72% pour la courge et courgette, 41% pour la pastèque et 37% pour le melon;

S.L. (avec MAP)