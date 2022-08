Acting Institute : Saïd Taghmaoui partage son expérience avec les jeunes talents marocains (VIDEO)

La star internationale a pris part cette semaine à une rencontre avec des jeunes afin de les encourager à croire en leurs rêves. L’occasion aussi pour Saïd Taghmaoui de partager son expérience dans le cinéma et inspirer les jeunes talents nationaux pour l’aventure du showbizz.

Mohcine Nadifi, acteur, producteur, réalisateur et scénariste, s’est confié au micro du Site Info à propos de cette Master Class. Le co-producteur de « Casanegra » (2008) nous a indiqué que l’Acting Institute s’est fixé pour mission, depuis 4 ans déjà, à former et accompagner les jeunes talents marocains souhaitant évoluer dans le monde du showbusiness. L’Acting Institute a déjà accueilli de nombreux acteurs, dont Rachid El Ouali, Aziz Dadas, mais aussi le réalisateur Nour-Eddine Lakhmari.

Saïd Taghmaoui est indéniablement l’un des acteurs marocains les plus connus dans le monde. Les Marocains l’ont découvert à travers le film « Ali Zaoua, prince de la rue » (2001), réalisé par Nabil Ayouch.

Taghmaoui est connu pour sa versatilité dans le monde du cinéma, jouant sa capacité à parler plusieurs langues pour ses rôles. Ainsi, l’on retrouve dans plusieurs productions internationales, à l’image de « La Haine » (1995), « [email protected] » (2001), « G.I. Joe : Rise of Cobra » (2009), « Wonder Woman » (2017), « John Wick : Parabellum » (2019). On retrouvera l’acteur prochainement dans « Tin Soldier », aux côtés de la légende du cinéma américain, Robert de Niro, ainsi que Scott Eastwood, fils de l’icône du grand écran, Clint Eastwood. L’histoire du film traite du stress post-traumatique (PTSD) dont souffrent de nombreux soldats à leur retour de la guerre.

