Achraf Hakimi accusé de « débauche » par Cheikh Sar

Le youtubeur polémique, Ilyass Lakhrissi, dit « Cheikh Sar », s’en est violemment pris au Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, l’accusant de « débauche » et de « luxure ».

Dans un long pamphlet sur sa page officielle Facebook, il a écrit: « Le joueur qui évolue au sein de l’Inter de Milan n’a de marocain que son passeport. Il gagne des sommes faramineuses et vous ne faite qu’en être spectateurs. Ce footballeur n’a rien à voir avec la religion. Il est concubin d’une Tunisienne qui est enceinte de lui et il est fier de publier ses photos en train d’embrasser sa maîtresse ».

De même que « Cheikh Sar » considère que Hakimi mène une vie « anormale » des plus « illicites », selon ses dires. Et il incite les fans du footballeur de cesser d’encourager « la débauche » d’Achraf. « Intéressez-vous plutôt au football et n’encouragez pas la débauche, même si elle du fait d’un Marocain! Ne restez pas les yeux béats face à un ballon empli d’air et chaque post dans ce sens vous sera compté le jour du jugement dernier ».

Et « Cheikh Sar » de conclure ses accusations incendiaires à l’encontre du Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, avec cette prière: « Que Dieu veuille bien nous pardonner, à tous! ».

Décidément, les mentalités rétrogrades ont la peau dure…

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)