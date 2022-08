Achoura : mobilisation extrême de la Protection civile à Marrakech (VIDEO)

Les autorités sécuritaires et les éléments de la Protection civile de Marrakech se sont mobilisés ce dimanche soir pour éteindre les feux allumés à l’occasion de la célébration de Achoura.

Les éléments de la Protection civile ont passé la nuit à veiller sur la sécurité et à la protection des citoyens, ainsi qu’à lutter contre l’allumage des pneus de voitures par des jeunes « inconscients » des risques qu’ils font encourir à la population.

Aussi, les éléments de la Protection civile ont intervenu à plusieurs reprises et à différents endroits de la ville durant la soirée du 7 au 8 août selon les constations du Site info. À rappeler que l’Achoura est célébrée au Maroc de différentes manières. Chants et danses d’une part et feux d’artifice de l’autre.

L.A.