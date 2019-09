Achoura: eau , jaunes d’œufs et acide gâchent la fête

A chaque célébration de l’Achoura, la fête familiale est honteusement gâchée par des énergumènes sans foi, ni loi. Feux de camps et d’artifice, pétards assourdissants, aspersion d’eau de passants…

Et certains, pour célébrer cette pratique surnommée “Zem-Zem”, l’eau n’est pas suffisante pour “s’amuser”. Ils lui préfèrent des œufs et même…l’acide!

Une vidéo a été largement diffusée et commentée sur les réseaux sociaux, lundi dernier. On y voit des jeunes écervelés célébrant “zem-Zem” d’une façon aussi bizarroïde que dangereuse, au quartier Sidi Othmane, à Casablanca. Courant en pleine avenue, ils s’aspergeaient les uns les autres d’eau et de bouteilles remplies d’acide sulfurique.

Ces voyous de bas étage, au nombre d’une trentaine, aspergeaient aussi les passants d’œufs et d’eau, ne se souciant guère des risques et accidents qu’il pourraient provoquer à autrui. Leurs agissements inconscients, dangereux et nuisibles n’ont pas manqué de semer effroi, terreur et indignation des riverains.

Cet exemple n’est qu’une goutte dans l’océan des dépassements perpétrés, pendant la célébration de l’Achoura, que connaissent toutes les villes marocaines.

L.A.