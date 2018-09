Achoura: de dangereux pétards inondent le marché marocain

Selon l’article 54 de la loi relative à l’encadrement des matières explosives à usage civile, ainsi que les fumigènes et autres produits semblables, «toute personne possédant des produits explosifs sans justification légale, les introduit dans le territoire national ou en fabrique est passible d’une peine de deux à cinq ans de prison et une amende de 50.000 et 500.000 dirhams ou l’une des deux peines».

Appréciés des enfants et des adolescents, ces pétards qui sont une source de dérangement et de pollution sonore insupportable, sont introduits au Maroc de manière illégale.

A une semaine de la fête de Achoura, des milliers de produits explosifs à usage civil et des artifices de divertissement ont inondé les marchés marocains, surtout à Casablanca et Rabat, rapporte le site Hespress.