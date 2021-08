Achoura au Maroc: faible demande pour les jouets (VIDEO)

A l’approche d’Achoura au Maroc, les prix des jouets ont connu une grande hausse, décourageant ainsi les parents désireux d’en acheter à leurs enfants à cette occasion.

Au micro de Le Site info, clients et vendeurs à Marrakech s’accordent sur le fait que les prix des jouets ont augmenté. Les vendeurs déplorent par ailleurs la baisse de la demande, quasi-inexistante cette année à cause de la hausse des prix.

« Achoura n’existe plus, il n’en reste que le nom. Même l’ambiance et l’enthousiasme ne sont plus là. Les prix des jouets ont considérablement augmenté à cause du Covid et du couvre-feu à 21h », nous a déclaré un commerçant.

M.F.