La crise économique provoquée par la Covid-19 semble être dans les rétroviseurs pour les importateurs-distributeurs automobiles. Après un exercice 2020 où le marché a limité la casse affichant un recul relatif de 15%, l’année 2021 a démarré sur les chapeaux de roues avec une hausse de 14,5% des ventes de voitures neuves au cours des 7 premiers mois. L’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM) assure que 107.383 véhicules ont été écoulés depuis janvier.

L’année dernière à la même date, les ventes du neuf accusaient un retard de plus de 35%. La pandémie a, en effet, eu des conséquences directes sur les achats et les investissements….

On sait par exemple que bon nombre de Marocains ont cherché à mieux se loger depuis la période de confinement. Ils ont donc investi dans l’immobilier pour vivre dans plus de confort. Un phénomène également valable pour l’automobile. Après les restrictions, les Marocains, quel que soit leur pouvoir d’achat, ont ressenti le besoin de changer de voiture, «de se faire plaisir», comme on dit.

Tout du moins pour une majorité de marques, portées par le Premium. La vente importante de marques qui dominent le marché, comme Dacia, prouve que l’économie a repris un peu du poil de la bête à travers les entreprises publiques et privées, qui ont forcément acheté ou loué des voitures, dynamisant ainsi les crédits d’équipement. Justement, il est à signaler une reprise des financements automobiles en particulier le crédit gratuit. Ceci étant, les concessionnaires sont confrontés, depuis une année au moins, à de fortes perturbations sur leurs stocks en raison d’une importante pénurie de semi-conducteurs. Cette tendance qui persiste toujours pourrait bien s’aggraver.

La crise des composants électroniques dans le monde devrait continuer à peser et impacter les retards de livraison cette année. Il serait, peut-être, temps d’encourager le marché de l’occasion qui a un fort potentiel au Maroc mais qui peine à se développer.

Hicham Bennani / (avec Les Inspirations ÉCO)