Achat d’armes US: le Maroc devance l’Arabie Saoudite

Forbes vient de publier le montant de l’acquisition d’armements lourds US déboursé par le Maroc. Dans un rapport récent, le magazine américain révèle que le Royaume est le plus important acquéreur d’armements, en 2019, concernant la région MENA.

Ainsi, selon Forbes, les transactions du Maroc en armements lourds du pays de l’Oncle Sam sont de 10,3 milliards de dollars, devançant l’Arabie Saoudite. Et de préciser qu’il s’agit essentiellement d’armements destinées aux Forces royales air.

Par ailleurs, dans une déclaration à Le Site Info, Mohamed Chakir affirme que le Maroc avait souvent eu recours aux armements “made in USA” et ce, depuis le conflit autour du Sahara marocain “dans l’objectif d’un équilibre des forces aériennes” avec le voisin algérien”.

Le politologue et universitaire a également précisé que les Etats-Unis estiment que le Royaume se trouve dans la nécessité d’acquérir des armements pour son armée de l’air, des avions de combat F16 plus particulièrement. Ceci, pour mener à bien la lutte contre le terrorisme qui sévit de plus en plus dans la région.

Mohamed Chakir a aussi ajouté que les transactions militaires maroco-américaines sont la conséquence d’autres raisons. Celles-ci ont trait essentiellement au Dialogue stratégique USA-Maroc et au partenariat étroit entre les deux pays, dans le but de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.

M.R.