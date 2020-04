Accusée d’avoir rabaissé la darija, l’actrice égyptienne Zeina présente ses excuses (VIDEO)

Cela s’est produit lors d’un épisode de l’émission de caméra cachée”khalli balak mine Fifi”(Prends garde à Fifi!), sur MBC5, animée par l’actrice et danseuse orientale égyptienne, Fifi Abdou,et l’actrice et présentatrice TV marocaine, Zineb Obeid.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’invitée a manqué de tact, de discernement et a fait preuve d’un niveau très bas,indigne d’une véritable artiste.Il s’agit de l’Egyptienne Zeina,actrice et mannequin,qui n’a pas su tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler et éviter,ainsi, de proférer des bêtises et des insanités anti-marocaines.

Ses propos ont indigné les téléspectateurs de l’émission, ainsi que les internautes.Par conséquent,on lui a vertement reproché d’avoir osé rabaisser le dialecte marocain,la darija,et d’avoir manqué de respect à l’actrice marocaine Zineb Obeid.Zeina s’est alots ensuite empressée de présenter ses excuses au public marocain après cette campagne de protestation et d’indignation à son encontre.Et le magazine “Machahir Al Maghrib”(Célébrités du Maroc)a publié,via son compte Instagram,les excuses de Zeina.

Dans un message audio,cette dernière a exprimé son choc d’avoir été la cible d’une telle campagne et a assuré qu’elle n’avait nulle intention de manquer de respect ni au Maroc,ni à Zineb Obeid.Zeina a également souligné que son amour pour le Maroc est une réalité incontestable et authentique.

Elle a même cru bon ajouter que le Maroc est “le seul pays arabe auquel elle tient à présenter ses félicitations à l’occasion de ses fêtes nationales”!

Larbi Alaoui (avec Meryem Salah)