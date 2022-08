Accusé par son ex-femme de négliger leur fils, Fouad Qebibo répond (PHOTO)

Alors que la blogueuse tunisienne, Najla Gharssallah, n’a pas caché sa fureur contre son ex-mari Fouad Qebibo, ce dernier a choisi une approche bien plus « calme ». Najla Gharssallah avait indiqué auparavant que Qebibo n’était pas un « bon père » et qu’il « négligeait » leur fils Sultan, choisissant de passer son temps avec sa nouvelle épouse, Ibtissam Batma, et sa belle-famille.

Qebibo a répondu à la story de son ex-compagne par une publication sur son compte Instagram. Sa réponse reprend un verset du Coran, à savoir « Si Dieu sait qu’il y a du bon dans vos cœurs, Il vous donnera mieux ».

