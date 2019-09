Accusé de viol, l’humoriste Jaouadi lance un appel aux Marocains (VIDEO)

L’humoriste marocain Abdelfattah Jaouadi est accusé de viol par une Française. Après avoir passé cinq jours en garde à vue, le comédien a été déféré devant le juge qui a décidé de le poursuivre en état de liberté provisoire et de lui confisquer son passeport. Jaouadi n’a donc plus le droit de quitter Grenoble avant que la justice ne tranche dans cette affaire.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’humoriste est sorti de son silence pour remercier tous ses fans qui n’ont pas manqué de le soutenir après l’éclatement de cette affaire. «J’ai reçu des appels de différents pays du monde et je remercie tous ceux qui se sont montrés solidaires. Maintenant, je lance un appel à tous les Marocains et je leur demande de prier pour moi. Je suis en liberté provisoire et l’affaire ne fait que commencer», a-t-il affirmé.

Rappelons que le site Adhar a dévoilé l’identité de la jeune femme qui accuse le comédien de viol. Elle s’appelle Nadège Rouchat, d’origine polonaise et est âgée de 28 ans. Elle est vendeuse de poulets, rapporte la même source.

Et d’ajouter que la plainte a été déposée par les voisins de l’humoriste pendant que ce dernier se disputait avec la jeune femme.

