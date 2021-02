Accusé de racisme, Don Bigg se défend

Don Bigg est au cœur d’une polémique. Une publication sur Facebook, attribuée au rappeur marocain, a provoqué un tollé sur la Toile, poussant plusieurs Marocains à l’accuser de racisme.

«Ils ont inventé le chocolat blanc pour que les «Blacks» se salissent aussi», peut-on lire sur ce compte appelé «Kifouat Bezah», et qui contient de nombreuses photos de Don Bigg. La publication, qui a fait le tour des réseaux sociaux, a fait réagir de nombreuses personnes, dont le journaliste de 2M, Mohamed Salim. «Don Bigg, je te respecte. Mais mon défunt père avait la peau noire et je ne te permets pas d’être raciste envers les personnes de couleur. Je ne peux pas accepter cette sortie pour le moins déplacée. Non au racisme», s’est-il insurgé.

Suite à cette polémique, Le Site info a contacté Don Bigg qui a nié avoir tout lien avec ledit compte. «J’ai deux comptes certifiés, le premier sur Facebook et le second sur Instagram. Le compte qui a posté cette publication n’est pas le mien. Je n’aurais jamais fait une chose pareille», s’est défendu le rappeur.

