Accueil des Lions de l’Atlas: ce qu’en pensent les Marocains (VIDEO)

Dans une ambiance festive et chaleureuse, les Marocains de tous bords se sont rassemblés en masse sur les 12 Km du trajet emprunté, de l’aéroport de Rabat-Salé à la Porte des Ambassadeurs, par le bus des Lions de l’Atlas qui ont regagné ce mardi le Royaume, après la prouesse historique réalisée durant le Mondial du Qatar.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, des personnes de tous les âges, dont des enfants, des jeunes et des femmes, sont venus de plusieurs villes et villages du Maroc accueillir les joueurs de l’équipe nationale du Maroc et fêter avec eux leur parcours exceptionnel au cours de cette Coupe du monde.

Plusieurs supporters nous ont exprimé leur fierté suite à l’exploit des Lions de l’Atlas, leur souhaitant beaucoup de succès à l’avenir. Ils ont également loué l’accueil réservé à la sélection nationale et remercié le roi Mohammed VI pour avoir reçu les membres de la délégation.

Pour rappel, le Maroc a obtenu à la 4ème place de la Coupe du monde après sa défaite face à la Croatie.

