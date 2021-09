Accords Maroc-UE: voici la position officielle de l’Espagne

L’Espagne a défendu, ce mercredi, la continuité de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne, soulignant l’importance vitale de cet accord pour les pêcheurs espagnols.

« Nous voulons la continuité de l’accord (…) dans le cadre des relations de coopération et d’amitié que nous avons avec le Maroc », a souligné le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Luis Planas, en réaction à la décision en 1ère instance du Tribunal européen concernant les accords agricole et de pêche Maroc/UE.

Le Maroc est un « partenaire stratégique » et une « zone de pêche importante » pour la flotte européenne et espagnole, puisque sur les 132 navires qui pêchent dans ses eaux, 93 sont des Espagnols, a insisté M. Planas.

Malgré la décision du tribunal, les deux accords « restent en vigueur » au moins pendant une certaine période, a-t-il précisé.

OL