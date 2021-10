Accord de pêche avec le Maroc: « une priorité » pour l’Espagne (Ministre)

Défendre l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne constitue une « priorité » pour l’Espagne, notamment suite à la décision du Tribunal de l’UE au sujet des accords agricole et de pêche signés avec le Maroc, a souligné le ministre espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Luis Planas.

« L’accord de pêche est une priorité pour l’Espagne, en raison de son importance pour les pêcheurs de notre pays, notamment pour les flottes d’Andalousie, des îles Canaries et de Galice », a relevé, mardi, M. Planas devant le Sénat espagnol.

L’Espagne dispose de 93 licences, selon différentes modalités, sur les 138 disponibles dans l’UE, a-t-il rappelé, mettant l’accent sur l’importance de l’accord pour l’avenir des relations de partenariat Maroc-UE.

La préservation de l’accord permettra de continuer à renforcer les relations bilatérales avec le Maroc, a fait observer le ministre espagnol.

Dans ce sens, il a insisté que son gouvernement « défendra les intérêts des pêcheurs espagnols qui exercent leurs activités dans les zones de pêche marocaines ».

« Aujourd’hui, nous œuvrons ensemble sur la base de la confiance pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de défendre nos intérêts », dans le cadre de la « coopération positive de l’UE avec le Maroc, qui doit être maintenue d’un point de vue stratégique, car elle profite aux deux parties », a conclu M. Planas.

S.L. (avec MAP)