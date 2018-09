Accord agricole Maroc-UE: un pas de plus vers l’approbation

La Commission de l’Agriculture et du Développement rural (AGRI) du Parlement européen a recommandé, dans un avis, l’approbation de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne visant à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du sud.

Selon cet avis adressé à la commission du Commerce international (INTA) du Parlement européen, le nouvel accord agricole conforte la base légale des échanges préférentiels et fournit « un cadre stable et incontestable » aux échanges commerciaux avec “un important partenaire de l’UE”, le Maroc.

Dans une proposition de résolution, rappelle-t-on, la commission INTA souligne elle aussi l’importance stratégique des relations entre le Maroc et l’Union européenne, encourage l’adoption de l’accord agricole dans sa nouvelle mouture et souligne la nécessité pour l’UE de sécuriser ses accords commerciaux avec ses partenaires.

La commission du Parlement européen invite également les deux parties “à rétablir rapidement de bonnes relations commerciales et à progresser dans les négociations de la zone de libre-échange approfondi et complet”.

Lire aussi: Accord agricole Maroc-UE: un pas important a été franchi

S.L. (avec MAP)