Accident mortel du tramway de Casablanca

Un terrible accident s’est produit dans la nuit du mardi au mercredi à Casablanca. Vers 5 heures, une voiture roulant sur la plateforme du tramway a percuté une rame entre les stations Hay Raja et Tachfine.

«Les équipes d’intervention de RATP Dev Casablanca, ainsi que la police et la protection civile ont rapidement été dépêchées sur les lieux. Aucun blessé à bord du tramway n’est à déplorer. Par ailleurs, l’automobiliste a été transporté à l’hôpital mais est décédé quelques minutes après des suites de ses blessures», précise une source de Le Site info.

Ce mercredi, le trafic était momentanément interrompu sur la ligne T1 suite à cet accident mortel. «Nos équipes d’intervention, la police et la protection civile sont mobilisées sur place et mettent tout en œuvre pour porter assistance et rétablir la situation dans les plus brefs délais», peut-on lire sur la page de Casa Tramway.

N.M.