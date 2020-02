Accident mortel dans les environs de Ouarzazate

Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées à différents degrés de gravité, vendredi soir, dans un accident survenu dans les environs de Ouarzazate, plus exactement sur la route reliant Skoura et Amassine.

Selon une source de Le Site Info, cet accident est dû à une collision entre deux véhicules légers. Un des conducteurs, qui roulait à une vitesse excessive, a perdu le contrôle de sa voiture avant d’entrer en collision avec le véhicule d’en face, indique-t-on.

Aussitôt alertés, les éléments de la gendarmerie royale se sont rendus sur place. Les blessés ont été transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, alors que les corps des deux victimes ont été transférés à la morgue.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident, conclut la source.

K.Z.