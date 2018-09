Accident mortel à Marrakech: la miss a-t-elle quitté le Maroc ?

Depuis quelques heures, des informations circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles la lauréate marocaine du concours «Miss Univers Liban 2018» Nouhaila Imelki, qui avait causé un accident de voiture à Marrakech et tué deux enfants, aurait quitté le Maroc.

La jeune femme, qui a quitté la prison dans la soirée du lundi 24 septembre après que les familles des victimes aient retiré leur plainte, a balayé d’un revers de main toutes ces rumeurs. Sur son compte Instagram, elle vient de publier des photos sur sa story montrant qu’elle se trouve actuellement à Marrakech.

«Je remercie tous ceux qui me soutiennent et même ceux qui m’attaquent. Plusieurs rumeurs me concernant ont sali mon image et poussé certains à me détester. Je ne suis pas la première ou la dernière personne à avoir eu un accident. C’était la volonté de Dieu. On ne peut pas échapper à notre destin. Que Dieu ait l’âme de ces enfants en sa sainte miséricorde. Je me sens très mal quand je pense à eux», a-t-elle écrit.

Rappelons que la miss, à bord d’un 4×4, avait perdu le contrôle de son véhicule et fauché sur le boulevard Moulay Abdellah à Marrakech deux enfants sans abri qui dormaient sur le trottoir, les tuant sur le coup.

Elle a été, par la suite, présentée avec son amie devant le procureur général du roi et a été incarcérée à la prison de l’Oudaya, dans les environs de Marrakech.

N.M.