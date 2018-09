Accident mortel à Marrakech: les choses se compliquent pour la Miss

Rappelons que le juge d’instruction avait ordonné, dimanche, la mise en détention de la mise en cause. Cette dernière est poursuivie pour “meurte, vitesse excessive et manque de manoeuvre”.

Accompagnée d’une amie, la mise en cause a perdu le contrôle du véhicule qui a déraillé de sa trajectoire et fauché les deux garçons de 15 ans.