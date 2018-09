Accident mortel à Marrakech: la Miss quitte la prison

Selon l’article 172 du code de la route, Nouhaila risquait entre 3 mois et 5 ans de prison et une amende entre 7.500 et 30.000 dirhams avec possibilité de doubler la peine en cas de conduite sous l’effet de stupéfiants ou en état d’ébriété.

Quelques heures plus tard, la miss a été présentée avec son amie devant le procureur général du roi et a été mise en détention provisoire à la prison de l’Oudaya, dans les environs de Marrakech.