Accident de Rabat: Hatim Idar met les choses au clair (VIDEO)

Près de deux mois après son accident, Hatim Idar a tenu un point de presse pour éclairer l’opinion publique au sujet du drame qui a causé le décès de trois femmes.

Dans une déclaration accordée à Le Site info, le chanteur a balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles il a été entendu par la justice après l’accident et n’a pas manqué d’exprimer son soutien aux familles des victimes.

“Je voulais mettre les choses au clair au sujet de ce drame qui aurait pu arriver à tout le monde. J’ai toujours respecté la loi et le code de la route. L’artiste doit être un exemple pour tous les citoyens. Les victimes peuvent être nos soeurs ou nos proches, je me met à leur place et mon coeur est avec leurs familles. Elles passent par un moments difficile, c’est certain. Que les âmes des victimes reposent en paix”.

Par ailleurs, l’avocat de Hatim Idar a également tenu à éclaircir les circonstances exactes de cet accident. Ce dernier a indiqué que le chanteur n’était pas en état de d’ébriété, tout en précisant qu’il n’est pas fautif, contrairement à ce que disent les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Idar a été victime, en janvier dernier, d’un terrible accident de la route à Rabat, au niveau du complexe Moulay Abdellah. Il était entré en collision avec une autre voiture à bord de laquelle se trouvaient trois femmes qui ont succombé à leurs blessures.

Hatim Idar, de son côté, était dans un état critique. Il a été grièvement blessé au niveau du dos et de la tête. «Il n’est pas responsable de cet accident. C’est la conductrice, qui vient d’avoir son permis, qui l’a percutée. Après avoir vu les cadavres des filles, il a eu un choc énorme», a affirmé un proche du chanteur.

Par ailleurs, la mère de l’une des victimes avait accusé Hatim Idar d’avoir causé le décès de sa fille. Elle avait déclaré que cette dernière, accompagnée de deux amies, était engagée sur l’autoroute, au niveau du complexe Moulay Abdellah, lorsque le chanteur, à bord de sa voiture, l’a poursuivi.

K.B.