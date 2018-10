“L’enquête menée par les services de la police judiciaire de la Gendarmerie royale au sujet du déraillement du train navette rapide (TNR) reliant Rabat à Kénitra au niveau de Bouknadel a révélé que l’excès de vitesse qui a atteint 158 km/h sur le lieu de l’accident où la vitesse maximale est limitée à 60 km/h, est la cause du déraillement du train dont la locomotive a heurté un pont, faisant sept morts parmi les passagers du train et 125 blessés”, a annoncé le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Salé dans un communiqué rendu public ce mardi 23 octobre.

Et d’ajouter que les avocats ont plaidé l’innocence de leur client, demandant sa mise en liberté provisoire. Ils ont également “critiqué” les positions de l’ONCF et ont appelé à réexaminer les éléments de l’enquête sur cette affaire afin de révéler les circonstances exactes du drame.

Le comité de défense a aussi demandé la convocation de plusieurs responsables, dont le Chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani, le ministre du Transport et de l’Equipement, Abdelkader Amara et le directeur général de l’ONCF Rabie Khlie, en plus des responsables de la société espagnole chargée de la signalisation ferroviaire, précisent les mêmes sources.