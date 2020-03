Accident à Marrakech: ce qui s’est réellement passé

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a ouvert, mercredi, une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent, autour des actes criminels attribués à un conducteur de voiture pour son implication présumée dans un accident de circulation volontaire, ayant provoqué des blessures et causé des dégâts matériels à des propriétés privées.

Le mis en cause, âgé de 26 ans, était au volant d’une voiture appartenant à une société de vente d’équipements ménagers quand il a eu une altercation avec un groupe d’élèves quittant leur établissement scolaire, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que le conducteur a accéléré, faisant un marche-arrière à plusieurs reprises, blessant, légèrement, quatre élèves et causant des dégâts matériels à trois voitures et trois motos de particuliers.

Les victimes ont été transportées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires suite aux légères blessures subies, alors que le conducteur a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire, ainsi que ses véritables motifs, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)