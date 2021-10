Accident à l’hôpital Cheikh Zayed: le forcené placé en garde à vue

La police judiciaire relevant de la préfecture de police de Rabat a diligenté, ce jeudi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les mobiles ayant poussé un ressortissant espagnol à faire irruption dans le service des urgences de l’hôpital Cheikh Zayed à bord d’une voiture légère, mettant en danger la sécurité du personnel et des patients.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, âgé de 39 ans, a fait irruption dans ledit service à bord d’une voiture de location de manière dangereuse et préméditée, causant de lourds dégâts matériels et blessant un agent de sécurité au niveau du pied, outre le profond état de choc dans lequel se sont retrouvées une infirmière et une patiente suite à cet incident, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider toutes les circonstances de ces actes criminels et d’en déterminer les véritables motifs, qui seraient en lien avec l’hospitalisation d’une proche du suspect au sein de cet établissement hospitalier, selon la même source.

SI