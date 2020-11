Accès au territoire français: voyageurs en provenance du Maroc, ceci vous concerne

Les conditions d’accès au territoire français ont changé, annonce l’ambassade de France via un communiqué rendu public.

« À partir du 11 novembre, tout voyageur en provenance du Maroc aura l’obligation de présenter un test PCR datant de moins de 72 heures (à compter de la date du prélèvement) », indique l’ambassade. « Ces obligations s’appliqueront aux transports aériens et maritimes. Les enfants âgés de moins de 11 ans restent dispensés du test », peut-on lire.

La France affronte une deuxième vague « violente » de l’épidémie du nouveau coronavirus, a prévenu jeudi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. « La deuxième vague est là, et elle est violente », a alerté le ministre lors d’une conférence de presse, rappelant que le gouvernement était « totalement mobilisé depuis des semaines » pour éviter une saturation des hôpitaux dans le sillage d’une recrudescence exponentielle des contaminations et des admissions en réanimation.

« La deuxième vague serait plus haute que la première, et plus longue. », a souligné Véran, qui a annoncé une intensification des transferts de patients d’une région à l’autre, avec « 200 nouvelles évacuations » prévues dans les prochains jours.

S.L.